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Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева

Хавьер Мендес назвал самого сложного соперника для Ислама Махачева
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Известный тренер по смешанным единоборствам Хавьер Мендес поделился мыслями о самом неудобном сопернике для российского чемпиона UFC Ислама Махачева. По мнению Мендеса, им является американец Джастин Гэтжи.

«Самый сложный соперник для Ислама? Стилистически все они [Оливейра, Порье и Гэтжи] крутые бойцы. Возможно, это Гэтжи, потому что он отличный кикер, у него сильный удар и хорошая челюсть. Я могу быть неправ, потому что тот же Дастин — железный человек. Он привык драться до последнего. Но всё-таки я думаю, что это Гэтжи, хотя могу и ошибаться», — сказал Мендес на канале Submission Radio в YouTube.

Исламу 31 год. Россиянин стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, досрочно остановив во втором раунде бразильца Чарльза Оливейру. В общей сложности Махачев провёл 25 боёв в смешанных единоборствах, в которых одержал 24 победы и потерпел одно поражение.

«Кто следующий?» Махачев опубликовал видео с ударной тренировки:

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