Бивол ответил, станет ли гражданство России препятствием в организации боя с Бетербиевым

Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался об организации поединка с чемпионом WBC, IBF и WBO, соотечественником Артуром Бетербиевым в текущей политической ситуации.

Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) и промоутер Бетербиева заявили, что не хотят, чтобы этот бой состоялся.

«Это меня вообще не беспокоит. Бетербиев — тоже россиянин. Почему ему дают выступать? Окей, он живёт в Канаде. Я родился в Киргизии. Если вы родились там, то являетесь гражданином. Паспорт можно получить в любой момент. Я провёл там немало времени, а также много прожил в Соединённых Штатах. За последний год я пробыл в России меньше четырёх месяцев. Это не проблема, из-за которой мы не сможем устроить бой», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing News.