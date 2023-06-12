Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Бивол ответил, станет ли гражданство России препятствием в организации боя с Бетербиевым

Бивол ответил, станет ли гражданство России препятствием в организации боя с Бетербиевым
Аудио-версия:
Комментарии

Обладатель титула WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Дмитрий Бивол высказался об организации поединка с чемпионом WBC, IBF и WBO, соотечественником Артуром Бетербиевым в текущей политической ситуации.

Напомним, ранее Всемирный боксёрский совет (WBC) и промоутер Бетербиева заявили, что не хотят, чтобы этот бой состоялся.

«Это меня вообще не беспокоит. Бетербиев — тоже россиянин. Почему ему дают выступать? Окей, он живёт в Канаде. Я родился в Киргизии. Если вы родились там, то являетесь гражданином. Паспорт можно получить в любой момент. Я провёл там немало времени, а также много прожил в Соединённых Штатах. За последний год я пробыл в России меньше четырёх месяцев. Это не проблема, из-за которой мы не сможем устроить бой», – сказал Бивол в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Материалы по теме
«Он был больше меня». Бивол рассказал о встрече с чемпионом мира на два дивизиона ниже
Материалы по теме
«Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола?
«Не знаю, почему его признали лучшим». Бетербиев ревнует к успехам Бивола?
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023