Хирн: Уайлдер согласится на гонорар за бой с Джошуа

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, рассказал о переговорах с командой звёздного американского нокаутёра Деонтея Уайлдера о поединке в конце года.

«Если готовый контракт будет отправлен, то бой состоится. Я не могу говорить от имени Деонтея Уайлдера, но я уверен, что он согласится на гонорар и сделку, которая придёт из Саудовской Аравии.

Для нас же важно учесть, что все наши контракты не нарушаются. И это означает, что будет заключена сделка между телеплощадками. Мы не можем нарушать соглашения с телеплатформой, но я не думаю, что это станет проблемой», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу iFL TV.

Ранее Тедди Атлас назвал причины, по которым Джошуа не следует драться с Уайлдером.