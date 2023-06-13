Эвандер Холифилд: Усик сказал мне: «Я хочу повторить твой путь»

Легендарный американский боксёр, бывший абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд рассказал о своём диалоге с чемпионом WBA, WBO, IBO и IBF в сверхтяжёлом весе Александром Усиком (20-0, 13 КО).

«В любом случае мне нравится Усик. Я не был с ним знаком раньше, но когда мы встретились – я понял, что он знает обо мне всё.

Он сказал мне: «Я сделаю всё то же, что и ты. Ты стал абсолютным чемпионом в крузервейте, а потом и в тяжёлом весе. Я хочу повторить этот путь».

И я ответил: «Вау!» Это убедило меня тем, что он внимательно следил за моей карьерой, а значит, знает, что ему теперь нужно делать», — приводит слова Холифилда YouTube-канал All Out Fighting.

Усик — Фьюри: пузо, смотри, что я сейчас съем. Ты следующий