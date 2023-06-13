Звезда TopDog Туйнов проведёт бой с китайцем Тан Сяо Фэном на Кубке стран ШОС

Спортсмены из России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси примут участие в Кубке стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) по кикбоксингу. Турнир состоится 15 июня в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:00 мск.
Главным событием вечера станет поединок между россиянином, суперзвездой Top Dog и интерконтинентальным чемпионом по кикбоксингу Владиславом Туйновым и китайским атлетом Тан Сяо Фэном.
Почётными гостями турнира станут участники форума из стран ШОС — политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса и спорта. Откроет Кубок глава Республики Калмыкия Бату Хасиков — многократный чемпион мира по различным видам единоборств и председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России.
- 13 июня 2023
-
16:55
-
16:31
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
14:43
-
14:05
-
13:44
-
13:06
-
12:49
-
12:13
-
11:39
-
11:19
-
10:34
-
09:51
-
09:16
-
08:02
-
07:00
-
06:52
-
00:49
-
00:02
- 12 июня 2023
-
23:54
-
22:54
-
22:35
-
22:12
-
21:01
-
20:47
-
19:55
-
19:37
-
18:52
-
18:31
-
17:26
-
17:00
-
16:12
-
15:56