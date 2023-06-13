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Звезда TopDog Туйнов проведёт бой с китайцем Тан Сяо Фэном на Кубке стран ШОС

Звезда TopDog Туйнов проведёт бой с китайцем Тан Сяо Фэном на Кубке стран ШОС
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Спортсмены из России, Китая, Индии, Ирана, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Кыргызстана и Беларуси примут участие в Кубке стран ШОС (Шанхайской организации сотрудничества) по кикбоксингу. Турнир состоится 15 июня в СК «Юбилейный» в Санкт-Петербурге. Начало запланировано на 19:00 мск.

Главным событием вечера станет поединок между россиянином, суперзвездой Top Dog и интерконтинентальным чемпионом по кикбоксингу Владиславом Туйновым и китайским атлетом Тан Сяо Фэном.

Почётными гостями турнира станут участники форума из стран ШОС — политики, бизнесмены, представители шоу-бизнеса и спорта. Откроет Кубок глава Республики Калмыкия Бату Хасиков — многократный чемпион мира по различным видам единоборств и председатель Высшего наблюдательного совета Федерации кикбоксинга России.

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