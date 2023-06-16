Вадим Немков оказался легче Йоэля Ромеро перед титульным боем на Bellator 297
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В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, главным событием которого станет титульный поединок между российским чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро.
Накануне боя состоялась официальная церемония взвешивания. Вес Немкова составил 92,44 кг, в то время как Ромеро показал на весах 92,99 кг.
В активе Немкова 16 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою россиянин победил Кори Андерсона единогласным решением судей. Ромеро в смешанных единоборствах провёл 21 поединок, в котором добыл 15 побед и потерпел шесть поражений.
Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове:
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