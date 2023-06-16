Вадим Немков оказался легче Йоэля Ромеро перед титульным боем на Bellator 297

В ночь с 16 на 17 июня мск в Чикаго (США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 297, главным событием которого станет титульный поединок между российским чемпионом промоушена в полутяжёлом весе Вадимом Немковым и кубинцем Йоэлем Ромеро.

Накануне боя состоялась официальная церемония взвешивания. Вес Немкова составил 92,44 кг, в то время как Ромеро показал на весах 92,99 кг.

В активе Немкова 16 побед и два поражения в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем бою россиянин победил Кори Андерсона единогласным решением судей. Ромеро в смешанных единоборствах провёл 21 поединок, в котором добыл 15 побед и потерпел шесть поражений.

Служил в ГРУ, стал чемпионом Bellator. Факты о Вадиме Немкове: