Бой Сириля Гана и Сергея Спивака возглавит турнир UFC в Париже

Французский боец смешанных единоборств Сириль Ган в следующем поединке сразится с представителем Молдавии Сергеем Спиваком. Об этом информирует пресс-служба UFC. Бой состоится на турнире UFC Fight Night 227, который пройдёт 2 сентября в Париже и будет его главным событием.
Напомним, Ган в последнем бою встречался с американцем Джоном Джонсом. Противостояние проходило в марте этого года на турнире UFC 285. Сириль потерпел поражение удушающим приёмом в первом раунде. В его активе 11 побед и два поражения.
Спивак последний бой проводил с американцем Дерриком Льюисом. Он состоялся в феврале этого года на турнире UFC Fight Night 218 и завершился в пользу Сергея удушающим приёмом в первом раунде. В его активе 16 побед и три поражения.
Спарринг Фрэнсиса Нганну и Сириля Гана:
- 16 июня 2023
-
11:47
-
11:05
-
10:54
-
10:14
-
09:25
-
09:17
-
08:46
-
00:50
-
00:16
- 15 июня 2023
-
23:46
-
23:29
-
23:02
-
22:49
-
22:34
-
22:13
-
21:28
-
21:25
-
20:55
-
20:10
-
19:58
-
19:12
-
18:36
-
18:00
-
17:19
-
16:53
-
15:47
-
15:15
-
14:56
-
14:30
-
13:49
-
13:34
-
12:55
-
12:45
-
12:03
-
11:46