Второй номер рейтинга тяжеловесов UFC Сергей Павлович показал актуальную физическую форму

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлой весовой категории Сергей Павлович разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, показав несколько фото с тренировок.

«Тяжёлая силовая тренировка! Хорошее лекарство от плохого настроения. У вас какие методы борьбы с плохим настроением?» — написал Павлович.

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Фото: Из личного архива Сергея Павловича

Напомним, в последнем поединке, который состоялся в ночь на 23 апреля мск в Лас-Вегасе, Павлович встречался с американцем Кёртисом Блэйдсом и нокаутировал его в первом раунде. В декабре прошлого года Сергей нокаутировал австралийца Тая Туивасу – также в первом раунде. В промоушене Даны Уайта россиянин выступает с ноября 2018 года. Сейчас Павловичу 31 год.

Сергей Павлович показал, как готовится к следующему бою в UFC: