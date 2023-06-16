Появилось видео, где Макгрегор уводит девушку на финале НБА, чтобы якобы изнасиловать

Онлайн-таблоид TMZ представил видео, на котором демонстрируется, как бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор идёт вместе с девушкой, чтобы потом якобы её изнасиловать. На кадрах видно, как Макгрегор подходит к девушке, чьё лицо скрыли, берёт её за руку и куда-то отводит.

Конор Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:

Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием случился во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Конор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь. Девушка смогла вырваться за счёт того, что несколько раз ударила ирландского бойца локтем.