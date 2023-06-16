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Адвокат девушки, обвинившей Макгрегора в изнасиловании, раскрыла подробности инцидента

Адвокат девушки, обвинившей Макгрегора в изнасиловании, раскрыла подробности инцидента
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Ариэль Митчелл, адвокат девушки, обвинившей бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора в изнасиловании, поделилась подробностями произошедшего.

«Моя клиентка была уверена, что они направляются в отель Four Seasons, поскольку Конор ранее попросил её присоединиться к нему в его гостиничном номере. Когда Конор схватил мою клиентку за руку, она решила, что они как раз уходят, но вместо этого Конор отвёл её в туалет. Моя клиентка помнит, что выпила не менее шести рюмок в тот вечер. Она даже не помнила, кто повёл её в туалет, пока не посмотрела видео», — приводит слова Митчелл TMZ.

Напомним, инцидент с предполагаемым изнасилованием произошёл во время четвёртого матча финала НБА между «Майами Хит» и «Денвер Наггетс». По словам адвоката потерпевшей, Макгрегор заперся с ней в туалете, где требовал от неё вступить с ним в интимную связь.

Макгрегор уводит девушку, чтобы якобы изнасиловать:

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