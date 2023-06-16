18 июня в Бродбиче (Австралия) состоится боксёрский турнир, в рамках которого поединок проведут австралиец с русскими корнями, обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тимофей Цзю и мексиканец Карлос Окампо. В преддверии боя в Интернете появилось видео с их дуэли взглядов.

Тим Цзю и Карлос Окампо провели дуэль взглядов:

В общей сложности Цзю провёл 22 поединка, в каждом из которых одерживал победы. На счету Окампо 37 боёв, в которых одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.

Ранее Тимофей поделился подробностями о травме, полученной в результате укуса собаки, признавшись, что повреждение могло оказаться серьёзнее, и он мог бы завершить карьеру.