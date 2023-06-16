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Сайборг: надеялась на реванш с Нуньес, так что немного разочарована её уходом

Сайборг: надеялась на реванш с Нуньес, так что немного разочарована её уходом
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Экс-чемпионка UFC в женском полулёгком весе, действующий обладатель титула Bellator в этой же весовой категории Крис Сайборг высказалась о решении Аманды Нуньес завершить профессиональную карьеру.

«Не удивлена, Аманда давно дерётся. Теперь у неё жена и ребёнок, скоро будет ещё один ребёнок. Для неё начинается новая глава в жизни. Я рада за Нуньес, и нет ничего удивительного, что она решила уйти. Да, я немного разочарована, потому что в глубине души рассчитывала на реванш. Об этом просили фанаты, и это касается и Джулианны Пеньи. Аманда ушла до того, как провела третий бой с ней.

После того как мы с ней подрались, я не проигрывала четыре года. Казалось, реванш будет классным, но, видимо, уже не будет», — приводит слова Сайборг MMAJunkie.

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