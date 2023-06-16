Эдуард Вартанян нокаутировал Резникова и выиграл Гран-при АСА в лёгком весе
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16 июня в Сочи прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам АСА 159, главным событием которого стал финальный поединок Гран-при в лёгкой весовой категории между Эдуардом Вартаняном и Артёмом Резниковым.
Вартанян одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде и стал победителем Гран-при.
Резников в декабре 2022 года провёл предыдущий поединок против Андрея Кошкина на турнире ACA 150 и выиграл сабмишеном во втором раунде. Теперь на его счету 24 победы и семь поражений в профессиональных смешанных единоборствах.
Вартанян в ноябре прошлого года выиграл бой у Юсуфа Раисова на турнире ACA 147 техническим нокаутом. Теперь в его активе стало 25 побед при четырёх поражениях в профессиональных ММА.
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