Шон Портер сказал, кто победит в бою Кроуфорда и Спенса

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Шон Портер, встречавшийся в ринге с соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, высказался об их предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг), который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).
«Кто-то написал мне на днях, и я ответил, что считаю так же… Если бы мне пришлось поставить свою жизнь и свои деньги, много денег, то я бы поставил на Теренса Кроуфорда», – сказал Портер в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.
Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.
- 18 июня 2023
-
01:39
-
01:04
-
00:38
-
00:30
-
00:12
- 17 июня 2023
-
23:14
-
23:00
-
22:35
-
22:10
-
21:40
-
21:05
-
20:10
-
19:55
-
19:30
-
19:13
-
18:59
-
18:00
-
17:58
-
17:42
-
16:56
-
15:55
-
15:13
-
14:59
-
14:22
-
13:42
-
13:34
-
12:28
-
12:15
-
11:57
-
11:14
-
10:43
-
10:29
-
09:53
-
09:38
-
09:30