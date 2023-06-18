Шон Портер сказал, кто победит в бою Кроуфорда и Спенса

Двукратный чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик Шон Портер, встречавшийся в ринге с соотечественниками Теренсом Кроуфордом и Эрролом Спенсом, высказался об их предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе (до 66,7 кг), который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).

«Кто-то написал мне на днях, и я ответил, что считаю так же… Если бы мне пришлось поставить свою жизнь и свои деньги, много денег, то я бы поставил на Теренса Кроуфорда», – сказал Портер в рамках выпуска своего YouTube-подкаста.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.