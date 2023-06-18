Костя Цзю отреагировал на победу сына Тима нокаутом в первом раунде
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Легендарный боксёр Костя Цзю поделился своим мнением насчёт победы своего сына Тима в поединке против мексиканца Карлоса Окампо.
«Победа шикарная. Всё было пошагово. Тим не бросился. Есть такая вещь, которая называется «инстинкт убийцы». Он должен находиться в момент, когда чувствуешь, что с соперником не всё в порядке. Не надо жалеть, жалеть будем после, когда всё закончится. Сейчас пусть жалеет. А так, не без ошибок, кончено. Скажу пару вещей, когда с ним потом буду разговаривать. Но главное же итог. Взять себя в руки, убрать свою неконтролируемую агрессию, перевести её в контроль. И после этого всё нормально уже пошло», — сказал Цзю в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
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