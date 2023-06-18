Все результаты турнира UFC on ESPN 47

В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47.
Все результаты турнира:
Джаред Каннонье победил Марвина Веттори единогласным решением (49-45, 49-45, 48-46)
Арман Царукян победил Жоахима Силву техническим нокаутом (Раунд 3, 3:25)
Армен Петросян победил Кристиана Лерой Данкана единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)
Пэт Сабатини победил Лукаса Алмейду удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 2, 1:48)
Мануэль Торрес победил Николаса Мотту нокаутом (Раунд 1, 1:50)
Николас Далби победил Муслима Салихова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)
Алессандро Коста победил Джимми Флика техническим нокаутом (Раунд 2, 1:03)
Кюн Хо Кан победил Кристиана Киньонеса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 2:25)
Бой между Карлосом Эрнандесом и Денисом Бондарем был остановлен (Раунд 3, 4:59) после случайного столкновения головами, в результате техническим решением (30-27, 30-27, 29-28) победу одержал Эрнандес
Тереза Бледа победила Габриэллу Фернандес единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)
Бой Дэна Аргеты и Ронни Лоуренса закончился без решения (преждевременная остановка). Рефери Кит Петерсон вмешался и остановил бой до того, как Лоуренс действительно сдался
Модестас Букаускас победил Зака Паугу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-29)
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