Все результаты турнира UFC on ESPN 47

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В ночь на 18 июня в Лас-Вегасе прошёл очередной турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 47.

Все результаты турнира:

Джаред Каннонье победил Марвина Веттори единогласным решением (49-45, 49-45, 48-46)

Арман Царукян победил Жоахима Силву техническим нокаутом (Раунд 3, 3:25)

Армен Петросян победил Кристиана Лерой Данкана единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28)

Пэт Сабатини победил Лукаса Алмейду удушающим приёмом (arm triangle) – (Раунд 2, 1:48)

Мануэль Торрес победил Николаса Мотту нокаутом (Раунд 1, 1:50)

Николас Далби победил Муслима Салихова единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28)

Алессандро Коста победил Джимми Флика техническим нокаутом (Раунд 2, 1:03)

Кюн Хо Кан победил Кристиана Киньонеса удушающим приёмом (rear-naked choke) – (Раунд 1, 2:25)

Бой между Карлосом Эрнандесом и Денисом Бондарем был остановлен (Раунд 3, 4:59) после случайного столкновения головами, в результате техническим решением (30-27, 30-27, 29-28) победу одержал Эрнандес

Тереза Бледа победила Габриэллу Фернандес единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27)

Бой Дэна Аргеты и Ронни Лоуренса закончился без решения (преждевременная остановка). Рефери Кит Петерсон вмешался и остановил бой до того, как Лоуренс действительно сдался

Модестас Букаускас победил Зака Паугу единогласным решением (30-27, 29-28, 29-29)