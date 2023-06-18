Каннонье установил рекорд среднего веса по количеству значимых ударов за бой

Американский боец смешанных единоборств, четвёртый номер рейтинга средней весовой категории UFC Джаред Каннонье на турнире UFC on ESPN 47 установил рекорд.
В поединке с Марвином Веттори он нанёс 241 значимый удар и тем самым установил рекорд для среднего дивизиона UFC. Каннонье одержал победу единогласным решением судей.
«После боя с Адесаньей я ставил перед собой цель поднять свой объём ударов, я эффективный ударник. И теперь у меня рекорд, больше всего значимых ударов в истории среднего веса за бой — это вклад в мой послужной список, может быть, это внесёт моё имя в историю», — сказал Каннонье после боя.
Стоит отметить, что 241 значимый удар за бой — это четвёртый результат в истории UFC. Каннонье уступает Робу Фонту, который в бою с Марлоном Верой нанёс 271 такой удар, а также Максу Холлоуэю. В бою с Ортегой он нанёс 290 значимых ударов, а в поединке с Келвином Каттаром — 445.
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