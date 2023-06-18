Махачев: у Оливейры не получится составить конкуренцию в реванше

Российский боец смешанных единоборств, действующий чемпион UFC в лёгкой весовой категории Ислам Махачев после турнира Eagle FC 52 ответил на вопрос о возможном реванше с Чарльзом Оливейрой.
«Бой Оливейры с Дариушем был хороший, я болел за Бенеила. Думал, будет новый вызов. Для меня и моей карьеры это было бы интересно. Дариуш хорошо шёл, у него было восемь побед подряд, но Оливейра выиграл. Пока не могу точно сказать, будет ли он следующим. Будем ждать, сейчас подерутся Порье и Гэтжи, UFC решит.
Для меня, конечно, лучше, чтобы появилось новое имя в списке побеждённых. Но если не поставят Оливейру, начнут говорить, что я избегал как-то. Но я не выбираю бои, кого руководство решит дать, того и поставят. Составит ли он большую конкуренцию в реванше? Не думаю, у него то же самое. Я его грэплинга не боюсь, как остальные, и могу переводить в любой момент», — сказал Махачев в видео на YouTube-канале «Спорт-Экспресс» «Ушатайка».
- 18 июня 2023
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