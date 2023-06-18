Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Промоутер Канело оценил шансы Джермалла Чарло в бою с мексиканцем

Промоутер Канело оценил шансы Джермалла Чарло в бою с мексиканцем
Аудио-версия:
Комментарии

Эдди Хирн, промоутер бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO), высказался о потенциальном поединке подопечного с непобеждённым американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO).

В частности, Хирн поставил под сомнение форму Чарло, не выступавшего с лета 2021 года.

«Канело всегда критикуют, но он заслуживает драться с тем, с кем считает нужным. И людям решать, хотят ли они это смотреть. Не думаю, что нужно критиковать бой с Чарло или критиковать бои с Баду Джеком, Биволом или Бенавидесом, все они являются элитными бойцами. Можно сказать, что Чарло не выступал два года, и что, на самом деле, это самый простой выбор, но это лишь мнение.

Я видел, как Чарло созванивался с Деметриусом Андраде и не похоже, что он был близок к тому, чтобы принять бой, но он хороший боец», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Материалы по теме
В команде Канело подтвердили слух о его следующем сопернике
Материалы по теме
Жирный чек или наследие? Канело предложили огромные деньги за отказ от Бивола
Жирный чек или наследие? Канело предложили огромные деньги за отказ от Бивола
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023