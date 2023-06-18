Промоутер Канело оценил шансы Джермалла Чарло в бою с мексиканцем

Эдди Хирн, промоутер бывшего лидера рейтинга pound-for-pound и абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканца Сауля Альвареса (59-2-2, 39 KO), высказался о потенциальном поединке подопечного с непобеждённым американцем Джермаллом Чарло (32-0, 22 KO).

В частности, Хирн поставил под сомнение форму Чарло, не выступавшего с лета 2021 года.

«Канело всегда критикуют, но он заслуживает драться с тем, с кем считает нужным. И людям решать, хотят ли они это смотреть. Не думаю, что нужно критиковать бой с Чарло или критиковать бои с Баду Джеком, Биволом или Бенавидесом, все они являются элитными бойцами. Можно сказать, что Чарло не выступал два года, и что, на самом деле, это самый простой выбор, но это лишь мнение.

Я видел, как Чарло созванивался с Деметриусом Андраде и не похоже, что он был близок к тому, чтобы принять бой, но он хороший боец», – сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.