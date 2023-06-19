Инсайдер: Уайлдер согласился на работу с промоутерами, ранее подписавшими Усика

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) согласился на подписание контракта с промоутерской компанией Skill Challenge Promotions из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер ProBoxTV Деклан Уоррингтон.
Ожидается, что официальный анонс состоится на этой неделе. Также сообщается, что с компанией ведёт переговоры абсолютный чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни.
Ранее контракт с промоушеном Skill Challenge подписал действующий обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик.
Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от британца Тайсона Фьюри.
- 19 июня 2023
-
21:53
-
21:40
-
21:30
-
21:17
-
20:15
-
19:18
-
17:29
-
16:45
-
15:56
-
15:46
-
14:37
-
13:24
-
13:16
-
12:54
-
12:34
-
11:53
-
10:24
-
09:50
-
09:32
-
07:43
-
05:50
-
01:06
-
00:31
- 18 июня 2023
-
23:41
-
22:10
-
21:19
-
20:38
-
20:09
-
19:38
-
19:15
-
18:57
-
17:59
-
17:38
-
17:26
-
17:26