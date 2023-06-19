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Инсайдер: Уайлдер согласился на работу с промоутерами, ранее подписавшими Усика

Инсайдер: Уайлдер согласился на работу с промоутерами, ранее подписавшими Усика
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Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный американец Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO) согласился на подписание контракта с промоутерской компанией Skill Challenge Promotions из Саудовской Аравии, сообщает инсайдер ProBoxTV Деклан Уоррингтон.

Ожидается, что официальный анонс состоится на этой неделе. Также сообщается, что с компанией ведёт переговоры абсолютный чемпион в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни.

Ранее контракт с промоушеном Skill Challenge подписал действующий обладатель титулов WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся в октябре 2022 года, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса, закрыв второе поражение от британца Тайсона Фьюри.

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