Теофимо Лопес: Джервонта Дэвис – не боксер. Он очень плохо дерётся

Чемпион мира в двух весовых категориях, американец Теофимо Лопес высказался по поводу непобеждённого американского боксёра Джервонты Дэвиса.

«Как ты думаешь, что попытается сделать «Танк», если будет драться со мной? Давить. Если он не будет давить на меня, ему придется боксировать со мной — а он не очень хорош в боксе.

Он не боксер, люди этого не понимают. Он вырос в тренажерном зале Headbangers в округе Колумбия, где они клали шину на пол, становились в центр и лупили по ней», – приводит слова Лопеса Boxing-social.

Теофимо Лопесу 25 лет. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2016 году и в декабре 2019-го впервые завоевал чемпионский титул, досрочно остановив во втором раунде чемпиона WBO в лёгком весе, ганца Ричарда Комми. В октябре 2020-го Лопес объединил титулы WBO, WBA и IBF, нанеся второе поражение в карьере украинцу Василию Ломаченко.

Всего в активе Джервонты Дэвиса 29 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 29 побед, в том числе 27 нокаутом.