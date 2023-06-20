Американский боксёр заявил, что Усика надо лишить титулов за то, что он не проводит бои

Американский боксёр в супертяжёлом весе Кристофер Лавджой раскритиковал действующего чемпиона дивизиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.
«У этого мелкого скользкого ублюдка Усика по-прежнему нет боя? Его нужно лишить титулов. Через 60 дней будет целый год с момента его последнего поединка. Позор. В то же время «Калифорнийский Гризли» проведёт третий поединок в этом году и уже положил больше миллиона на свой счёт», — написал Лавджой на своей странице в социальных сетях.
Александр Усик в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года и выиграл раздельным решением судей у британского боксёра Энтони Джошуа. Всего в активе украинца 20 поединков в профессиональной карьере и 20 побед в них.
Весной Усик мог провести бой с Тайсоном Фьюри, но стороны не сошлись в финансовых запросах.
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