Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Американский боксёр заявил, что Усика надо лишить титулов за то, что он не проводит бои

Американский боксёр заявил, что Усика надо лишить титулов за то, что он не проводит бои
Аудио-версия:
Комментарии

Американский боксёр в супертяжёлом весе Кристофер Лавджой раскритиковал действующего чемпиона дивизиона по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Александра Усика.

«У этого мелкого скользкого ублюдка Усика по-прежнему нет боя? Его нужно лишить титулов. Через 60 дней будет целый год с момента его последнего поединка. Позор. В то же время «Калифорнийский Гризли» проведёт третий поединок в этом году и уже положил больше миллиона на свой счёт», — написал Лавджой на своей странице в социальных сетях.

Александр Усик в последний раз выходил на ринг в августе прошлого года и выиграл раздельным решением судей у британского боксёра Энтони Джошуа. Всего в активе украинца 20 поединков в профессиональной карьере и 20 побед в них.

Весной Усик мог провести бой с Тайсоном Фьюри, но стороны не сошлись в финансовых запросах.

Материалы по теме
Дерек Чисора рассказал, кого считает самым сложным соперником для Усика
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023