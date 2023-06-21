Дебютантка UFC Железнякова: Конор? Мне больше нравится Хабиб
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова, которая недавно подписала контракт с UFC, сравнила ирландца Конора Макгрегора и россиянина Хабиба Нурмагомедова.
«Хабиб Нурмагомедов мне нравится больше. Мне нравится его работа, я фанатка его борьбы. Не могу сказать, что фанатею очень сильно. Но он очень умный и грамотный боец. Я иногда смотрю его обучающие ролики. У меня есть какие-то наработки. Возможно, некоторые из них я покажу уже в предстоящем бою», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Напомним, поединок Макгрегора и Нурмагомедова состоялся осенью 2018 года. В четвёртом раунде досрочную победу одержал представитель России.
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