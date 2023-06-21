Дарья Железнякова — о поп-MMA: я из любительского бокса, поэтому за искусство

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к поп-ММА.

«Честно сказать, я не очень сильно этому симпатизирую. Я пришла из любительского бокса, поэтому за искусство. Понимаю, что бои уже далеко не спорт, а больше бизнес. Но мне не близок Hardcore, как-то так. Но, может быть, пойду в этот сегмент. Всё возможно. Сейчас даже думать об этом не хочу. Но, вообще, всякое может быть», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.