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Дарья Железнякова — о поп-MMA: я из любительского бокса, поэтому за искусство

Дарья Железнякова — о поп-MMA: я из любительского бокса, поэтому за искусство
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Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к поп-ММА.

«Честно сказать, я не очень сильно этому симпатизирую. Я пришла из любительского бокса, поэтому за искусство. Понимаю, что бои уже далеко не спорт, а больше бизнес. Но мне не близок Hardcore, как-то так. Но, может быть, пойду в этот сегмент. Всё возможно. Сейчас даже думать об этом не хочу. Но, вообще, всякое может быть», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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