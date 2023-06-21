Соннен: в бою Волкановски и Родригеса есть всё для того, чтобы произошёл апсет

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о предстоящем поединке за звание чемпиона в полулёгком весе (до 65 кг) между австралийцем Алексом Волкановски и мексиканцем Яиром Родригесом.

«Меня немного беспокоит этот бой, потому что здесь есть всё для того, чтобы произошёл апсет. У всех апсетов одни и те же предпосылки. Чаще всего это происходит тогда, когда все сосредоточены только на одном бойце. Ничто не заставляет вас сдаваться быстрее, чем бой, который оказывается сложнее, чем ожидалось.

Я говорю об этом, потому что никто не обращает внимания на Родригеса. А у Яира Родригеса один из самых интересных наборов навыков, который я видел. Он, без сомнений, крутой парень. И он предпочёл быть тихоней, чтобы всё внимание переключилось на Волкановски», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.