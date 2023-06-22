Эдди Альварес хочет заменить Макгрегора в поединке с Чендлером

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Эдди Альварес опубликовал новый пост в социальных сетях, в котором заявил, что он готов заменить ирландца Конора Макгрегора в поединке с американцем Майклом Чендлером.
Напомним, ранее сообщалось, что Макгрегор так и не вошёл в пул тестирования USADA, что означает, что он не сможет принять участие в боях в ближайшие полгода.
«Эй, Чендлер, ты не останешься без потенциального соперника, пока я еще дышу, приятель. UFC знает условия.
Я с удовольствием приму USADA в любой день недели. Перед прошлым поединком мой тестостерон колебался на уровне 375, и я чувствовал себя машиной.
Всю жизнь держусь подальше от допинга, в лучшем случае покажет избыток кофеина. Давайте сюда тестирование и соперников», – написал Альварес.
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