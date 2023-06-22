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Хрюнов рассказал, что Александр Емельяненко ушёл тренироваться в горы

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, чем занимается российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко после победы в поединке с Евгением Ершовым.

«Александр приступил к полноценным тренировкам, вернулся к прекрасной физической форме. Находится в горах, бегает кроссы, бросает камни.

Думаю, что сумеет многих критиков удивить», – приводит слова Хрюнова «Матч ТВ».

Напомним, поединок Емельяненко и Ершова прошёл в рамках шоу «Бойцовского клуба РЕН ТВ». Александр победил удушающим приёмом во втором раунде, что вызвало споры.

В общей сложности в смешанных единоборствах Александр Емельяненко одержал 28 побед, потерпел десять поражений, и ещё один бой завершился вничью. В предыдущем поединке ветеран уступил Святославу Коваленко раздельным решением судей.