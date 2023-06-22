Стало известно, когда может состояться реванш между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо
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Бывшая чемпионка UFC в женской наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко может провести реванш с мексиканкой Алексой Грассо на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 16 сентября (в День независимости Мексики). Об этом информирует The Schmo. Сообщается, что их бой будет главным событием спортивного мероприятия.
Напомним, Шевченко и Грассо встречались в марте на турнире UFC 285. Поединок завершился победой мексиканской спортсменки удушающим приёмом в четвёртом раунде. Валентина потерпела первое поражение с 2017 года.
В общей сложности на счету Шевченко 23 победы при четырёх поражениях. Грассо провела в ММА 19 поединков, в которых добыла 16 побед и потерпела три поражения.
Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек:
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