Стало известно, когда может состояться реванш между Валентиной Шевченко и Алексой Грассо

Бывшая чемпионка UFC в женской наилегчайшей весовой категории Валентина Шевченко может провести реванш с мексиканкой Алексой Грассо на турнире UFC в Лас-Вегасе (США) 16 сентября (в День независимости Мексики). Об этом информирует The Schmo. Сообщается, что их бой будет главным событием спортивного мероприятия.

Напомним, Шевченко и Грассо встречались в марте на турнире UFC 285. Поединок завершился победой мексиканской спортсменки удушающим приёмом в четвёртом раунде. Валентина потерпела первое поражение с 2017 года.

В общей сложности на счету Шевченко 23 победы при четырёх поражениях. Грассо провела в ММА 19 поединков, в которых добыла 16 побед и потерпела три поражения.

Уличная тренировка Вали Шевченко с видом на Бишкек: