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Валентина Шевченко — Алекса Грассо, почему Пуля проиграла, последний бой Шевченко

«Меня остановил рефери». Шевченко нашла виноватого в своём поражении?
Александр Фролов
Последний бой Шевченко
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Мы любим Валю, но её оправдания выглядят нелепо.

Три недели назад Валентина Шевченко сенсационно потеряла пояс чемпионки UFC в женском наилегчайшем весе, проиграв мексиканке Алексе Грассо. Наша красавица вела на судейских записках, но в четвёртом раунде допустила грубую ошибку и попалась на удушающий приём. Увы, дело было не только в том, что Пуля не вовремя выбросила удар ногой: российско-киргизская спортсменка выглядела лишь бледной версией себя. А вот Грассо, наоборот, выдала лучший бой в жизни — так бывает.

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Да, уникальная победная серия Шевченко завершилась, но проиграть может любой. Вот только жаль, что Валентина не сумела с гордостью принять поражение. Для начала Пуля заявила, что доминировала весь бой, что, мягко говоря, не совсем так: «Я пересматривала поединок и почувствовала то же самое, что и во время самого боя. Я его полностью забирала, начиная с первого раунда и до самого последнего момента. Это стало хорошей встряской для меня. Я не тот человек, который будет опустошён на долгое время».

Следом Шевченко и вовсе нашла парня, отчасти «виноватого» в её поражении — и это рефери Джейсон Херцог: «Я чётко понимаю, что рефери совершил некоторые действия, которым я не могу найти объяснения. Он судил оба моих последних боя. В поединке с Тайлой Сантос был момент, когда я завершила серию хай-киком в голову, там был нокдаун, но, как только я хотела её добить и завершить бой, рефери меня остановил и дал ей отдышаться.

А в поединке против Грассо он неожиданно решил вернуть нас в стойку в тот момент, когда я занимала доминирующую позицию в партере и разбивала её ударами. Такие ситуации могут повлиять на бойцов, потому что ты тратишь много энергии, чтобы провести тейкдаун, затем улучшаешь позицию, и в тот момент, когда собираешься развивать свой успех, рефери вдруг решает, что вы должны подняться в стойку. Приходится начинать всё заново», — рассказала Шевченко на MMA Hour.

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Слова Валентины выглядят неубедительно. Не будем трогать бой с Тайлой, которая, кстати, вовсе не была в нокдауне. Но почему рефери виноват в поражении от Грассо? Отрезок, на который указывает Валентина, случился в концовке третьего раунда. Пуля действительно была в доминирующей позиции, только вот соперницу особо не разбивала. Почти все атаки Пули уходили в «молоко», а Грассо прихватывала её за шею. После пары предупреждений Херцог поднял девушек в стойку — вот и всё.

Да, другой рефери мог бы дать Шевченко ещё немного времени в контроле. Однако Валя в том эпизоде точно не была близка не только к победе, а даже к промежуточному успеху. Скорее, в Пуле попросту говорит обида из-за поражения, которого могло и не быть. Но нашей красавице не следует винить никого, кроме себя самой. Лучше бы перестать искать причины неудачи на стороне и поскорее приступить к тренировкам. Шевченко вполне по силам вернуться на вершину.

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