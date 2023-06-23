В Федерации бокса заверили, что боксёры будут выступать только с флагом страны

Генеральный секретарь Федерации бокса России Татьяна Кириенко подчеркнула, что на основании решения Исполнительного комитета Федерации бокса России спортсмены РФ выступают в международных соревнованиях только с флагом страны.
«Мы считаем, что участие российских боксёров в международных соревнованиях на условиях политического характера абсолютно неприемлемо, в связи с чем 15 февраля текущего года Исполнительный комитет Федерации бокса России принял решение, согласно которому спортивные сборные команды Российской Федерации по боксу принимают участие в международных спортивных соревнованиях по боксу, в которых они могут участвовать с использованием официальных государственных символов Российской Федерации без ограничений или запретов.
Таким образом, российские боксёры готовы выступать в международных соревнованиях на равных условиях допуска с боксёрами иных государств, выступающими под своими государственными символами», — передаёт слова Кириенко корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.
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