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Экс-чемпионка UFC Намаюнас поднимется в весе и вернётся в октагон 2 сентября

Экс-чемпионка UFC Намаюнас поднимется в весе и вернётся в октагон 2 сентября
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Бывшая чемпионка UFC в женском минимальном весе Роуз Намаюнас вернётся в октагон 2 сентября на турнире UFC Fight Night 226, который состоится в Париже.

Соперницей американки станет француженка Манон Фиоро.

Намаюнас в последний раз выходила в октагон в мае прошлого года и проиграла раздельным решением судей Карле Эспарзе, утратив чемпионский титул. Всего в активе Роуз 14 побед и пять поражений в профессиональных смешанных единоборствах. Бой с Фиоро станет для неё первым в женском наилегчайшем весе.

В активе Манон Фиоро 15 побед и два поражения в ММА. В UFC она провела только пять поединков и выиграла все. Общая победная серия француженки составляет 12 боёв. В последнем поединке в октябре прошлого года Манон выиграла единогласным решением судей у Кэтлин Чукагян.

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