Деонтей Уайлдер сделал Энди Руису предложение о бое

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, сообщил, что их команда сделала предложение о поединке Энди Руису-младшему.

«Время вышло: мы выполнили свою часть работы и сделали тебе чертовски хорошее предложение, Энди Руис. Теперь мяч на твоей стороне. Давай всё подпишем и запечатаем», – сказал Скотт во время прямого эфира в социальных сетях.

Энди Руису 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2009 году и в июне 2019-го потряс боксёрский мир, досрочно остановив звёздного британца Энтони Джошуа и став объединённым чемпионом мира. Реванш состоялся через шесть месяцев, и на этот раз Джошуа победил единогласным решением. Всего на счету Руиса 35 побед и два поражения.