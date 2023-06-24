Экс-чемпион UFC: бой Маска и Цукерберга объединит людей через единоборства

Двукратный чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американский ветеран Доминик Круз высказался о потенциальном поединке между звёздными предпринимателями Илоном Маском и Марком Цукербергом.

«Каждый из них заключает в себе бойца, и их желание сразиться доказывает это. И дело не в том, чтобы разъединить всех на два лагеря. Речь идёт о том, чтобы объединиться через смешанные единоборства. И это прекрасно.

Дело не должно заканчиваться разногласием. Вы можете не соглашаться, но важно что-то придумывать и улаживать конфликт. Да, не соглашаться, но уважать друг друга. Вот что такое смешанные единоборства», – приводит слова Круза издание TMZ.

Ранее Жорж Сен-Пьер заявил о желании подготовить Илона Маска к бою с Цукербергом.