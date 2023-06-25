Тони Беллью: хочу вернуться для того, чтобы стать чемпионом

Бывший чемпион мира, а ныне комментатор и аналитик, британец Тони Беллью прокомментировал своё решение бросить вызов чемпиону WBC Лукашу Ружанcки.

«Тони Белью завершает карьеру, и он вызвал кого-то на бой». Я этого не говорил, я просто заявил, что мне скучно, и спросил, желает ли Ружански пройти четыре раунда. Это не официальное заявление, вы вкладываете свои слова мне в уста. Мне бы не хотелось с вами ссориться.

Не слушаю мечтателей. Я просто ребенок из Ливерпуля, и стать чемпионом мира в двух весовых категориях и, вероятно, самым старым чемпионом Великобритании на моей памяти, было бы отличным достижением.

Я знаю, что могу это сделать. Я проиграл, пожалуй, лучшему тяжеловесу в истории Александру Усику, и это был последний раз, когда я вышел на ринг. Мог ли победить Усика? Однозначно, нет.

Почему я хочу вернуться? Для того, чтобы стать чемпионом мира. Нет ничего другого, ради чего следует возвращаться», — приводит Беллью talkSPORT.

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