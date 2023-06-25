Фото: Эррол Спенс показал актуальную форму за месяц до мегафайта с Кроуфордом

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в полусреднем весе (до 66,7 кг), американец Эррол Спенс-младший (28-0, 22 KO) продолжает подготовку к поединку с обладателем титула WBO, соотечественником Теренсом Кроуфордом (39-0, 30 KO), который состоится 30 июля в Лас-Вегасе (США).

«Пять недель», – написал Спенс в социальных сетях, опубликовав фото с тренировки.

Фото: из личного архива Эррола Спенса

Фото: из личного архива Эррола Спенса

Фото: из личного архива Эррола Спенса

Фото: из личного архива Эррола Спенса

Эрролу Спенсу 33 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в 2012 году и в мае 2017-го впервые стал чемпионом мира, а затем дважды объединил титулы, победив сначала соотечественника Шона Портера, а затем кубинца Йордениса Угаса.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. Американец является бывшим чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг), а также абсолютным чемпионом в первом полусреднем дивизионе (до 63,5 кг). В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO в полусреднем весе против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.