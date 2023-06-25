Чейл Соннен назвал причину, по которой не состоялся бой Хабиба и Сен-Пьера

Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен высказался о несостоявшемся мегафайте между знаковыми бойцами организации: канадцем Жоржем Сен-Пьером и россиянином Хабибом Нурмагомедовым.

«Я был вовлечён в эту историю, и поведение Даны [Уайта] навело меня на мысль: «Эй, да ведь ему это не нужно». У меня было достаточно опыта, чтобы понять по его тону, что этот поединок не состоится, что это пустая трата времени», – сказал Соннен в рамках выпуска на своём YouTube-канале.

Напомним, Сен-Пьер завершил карьеру в 2017 году после досрочной победы над британцем Майклом Биспингом, благодаря которой он стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Нурмагомедов ушёл из спорта в 2021 году после трёх защит титула в лёгком весе (до 70 кг).