«Он уснёт». Тимоти Брэдли дал категоричный прогноз на бой Уайлдера и Руиса

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик, американец Тимоти Брэдли высказался об ожидаемом поединке между супертяжеловесами Деонтеем Уайлдером (43-2-1, 42 KO) и Энди Руисом-младшим (35-2, 22 KO), который может состояться уже летом.

Напомним, ранее в команде Уайлдера заявили, что Руис получил контракт на бой, на что последний заявил, что готовится к выступлению.

«Не могу дождаться. Если этот бой состоится, то он получится фантастическим. Я знаю Энди Руиса и знаю, что он любит поесть, но вот что я вам скажу: если он встретится с Уайлдером, то уснёт», – сказал Брэдли в эфире ESPN.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса. Руис в сентябре победил единогласным решением кубинца Луиса Ортиса.