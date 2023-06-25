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Энди Руис отреагировал на предложение Деонтея Уайлдера о поединке

Энди Руис отреагировал на предложение Деонтея Уайлдера о поединке
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Американский боксёр мексиканского происхождения, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энди Руис отреагировал на вызов команды Деонтея Уайлдера.

Тренер Уайлдера Малик Скотт ранее сообщил, что Руису отправлено предложение о поединке, и призвал бойца дать ответ.

«Мы готовимся. Ребята, убедитесь, что вы это посмотрите. Будут великие дела. Уайлдер, мы идём, парень. Мы как раз ведём переговоры», — приводит слова Руиса boxing-social.

Энди Руис свой последний поединок провёл в сентябре прошлого года с Луисом Ортисом и выиграл единогласным решением судей. Всего в активе 33-летнего бойца 37 поединков в профессиональной карьере, в которых он одержал 35 побед и потерпел два поражения.

Деонтей Уайлдер в последнем бою в октябре нокаутировал Роберта Хелениуса. Всего в активе американца 43 победы, два поражения и одна ничья на профессиональном ринге.

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