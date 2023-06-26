Рой Джонс назвал будущего чемпиона в супертяжёлом весе из США

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный американец Рой Джонс-младший назвал, по его мнению, будущего чемпиона в супертяжёлом весе из США. Им оказался 23-летний проспект Джаред Андерсон (14-0, 14 KO).

«Джаред обладает всем для того, чтобы добиться успеха. Несмотря на повышенное внимание, он остаётся сосредоточенным. Для него не важны награды, он использует свой успех, чтобы вдохновить молодое поколение.

Он заслуживает право нести факел американского бокса в супертяжёлом весе. Но, как известно, у прав есть последствия. После каждой победы будут новые вызовы. Легко поверить в шумиху, но Джаред знает, как не отвлекаться от цели. Ему нужно оставаться честным с собой. Он – будущее супертяжёлого веса в Америке», – сказал Джонс в интервью Top Rank.