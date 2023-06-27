Соннен: бой Маска и Цукерберга мог бы собрать 20–25 млн PPV
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Двукратный претендент на титул UFC, а ныне комментатор и аналитик Чейл Соннен считает, что потенциальный поединок двух звёздных американских предпринимателей Илона Маска и Марка Цукерберга мог бы стать одним из самых финансово успешных MMA-событий в истории.
«Это событие наверняка могло бы собрать больше 10 миллионов платных трансляций. Возможно, это цифра приблизилась бы к 20–25 миллионам, поскольку, и я предсказываю это, обе команды сделают что-то. «Твиттер» мог бы организовать платные трансляции, как и «Фейсбук». Безумно, что я только что это сказал. Это могло бы изменить бизнес», – сказал Соннен в подкасте The MMA Hour.
Ранее президент UFC Дана Уайт прояснил позицию по организации боя Илон Маск — Марк Цукерберг.
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