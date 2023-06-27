«Закидывай уже». Хабиб указал на ошибку Рабаданова в спарринге с Махачевым

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, прокомментировав недавнее фото соотечественника, Гаджи Рабаданова. Ранее тот показал фото со спарринга с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.
«Правая нога отстаёт, закидывай уже», — написал Нурмагомедов, отметив в сообщении Рабаданова.
Фото: Из личного архива Гаджи Рабаданова
Напомним, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 297, Рабаданов встречался с нидерландцем Питером Бёйстом. По итогам трёх раундов Гаджи одержал победу решением судей. Все три арбитра отдали ему преимущество со счётом 29-28.
Россиянин одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах. На его счету также четыре поражения и две ничьих.
Все братья Хабиба. Как в них разобраться?
- 27 июня 2023
-
13:02
-
12:14
-
12:00
-
11:17
-
11:05
-
10:40
-
10:26
-
10:15
-
09:50
-
09:39
-
09:28
-
09:16
-
08:15
-
01:58
-
01:07
-
00:55
-
00:30
-
00:19
- 26 июня 2023
-
23:52
-
23:31
-
22:55
-
22:03
-
21:38
-
20:56
-
20:38
-
20:09
-
19:36
-
19:06
-
18:54
-
18:04
-
17:24
-
16:52
-
16:11
-
15:46
-
15:13