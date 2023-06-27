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«Закидывай уже». Хабиб указал на ошибку Рабаданова в спарринге с Махачевым

«Закидывай уже». Хабиб указал на ошибку Рабаданова в спарринге с Махачевым
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг), а ныне член Зала славы, звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, прокомментировав недавнее фото соотечественника, Гаджи Рабаданова. Ранее тот показал фото со спарринга с чемпионом UFC в лёгком весе Исламом Махачевым.

«Правая нога отстаёт, закидывай уже», — написал Нурмагомедов, отметив в сообщении Рабаданова.

Фото: Из личного архива Гаджи Рабаданова

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на Bellator 297, Рабаданов встречался с нидерландцем Питером Бёйстом. По итогам трёх раундов Гаджи одержал победу решением судей. Все три арбитра отдали ему преимущество со счётом 29-28.

Россиянин одержал 20-ю победу в карьере в смешанных единоборствах. На его счету также четыре поражения и две ничьих.

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