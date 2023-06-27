Кто станет следующим соперником Тайсона Фьюри?

Совсем недавно известный британский непобеждённый боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри высказался о готовности провести следующий бой.

«Всё уже обговорено и решено. Не могу дождаться, когда вы все увидите, что я приготовил для вас, ребята», — писал, помимо прочего, Фьюри.

Ранее в качестве его потенциальных соперников назывались украинец Александр Усик, американский боксёр мексиканского происхождения Энди Руис, британец Энтони Джошуа, чемпион UFC в тяжёлом весе Джон Джонс и некоторые другие боксёры и бойцы смешанных единоборств. В связи с недавними словами Тайсона о готовящемся анонсе «Чемпионат» предлагает вам принять участие в опросе и предположить, кто станет следующим соперником британца.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри: