Бетербиев оценил перспективы братьев Цзю
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Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), россиянин Артур Бетербиев (19-0, 19 KO) поделился мыслями о перспективах сыновей прославленного боксёра Константина Цзю: Тимофея и Никиты.
«Иногда слышу про этих ребят. Если у них такой знаменитый папа… У них всё есть. Когда папа такой профессионал, он подскажет им правильные вещи. Может подсказать, повести, поправить — и в плане бокса, и в плане других вещей», – сказал Бетербиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
В активе Тимофея в настоящий момент 23 боя, в которых он одержал 23 победы. На счету Никиты шесть побед в шести боях.
Чем отличаются друг от друга Тимофей Цзю и Никита Цзю?
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