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Появились первые фото спарринга Илона Маска в рамках подготовки к бою с Цукербергом

Появились первые фото спарринга Илона Маска в рамках подготовки к бою с Цукербергом
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Американский предприниматель Илон Маск провёл тренировку под руководством учёного Лекса Фридмана, занимающегося исследованием искусственного интеллекта. Фридман является обладателем чёрного пояса по джиу-джитсу. Недавно он разместил у себя в соцсетях несколько фото со спарринга с Маском. Ранее другой бизнесмен, Марк Цукерберг, принял вызов со стороны Маска.

«Вчера я провёл импровизированную тренировку с Илоном Маском в течение нескольких часов. Я чрезвычайно впечатлён его силой, мощью и умением действовать как на ногах, так и на земле. Это было эпично. Видеть, как Илон и Марк занимаются боевыми искусствами, действительно вдохновляет.

Думаю, будет лучше, если они будут заниматься боевыми искусствами, а не драться в клетке. Тем не менее, как говорит Илон, самый интересный результат является наиболее вероятным. Я рядом с ними, несмотря ни на что», — написал Фридман.

Фото: Из личного архива Лекса Фридмана

Фото: Из личного архива Лекса Фридмана

Дана Уайт выпустил футболки к возможному бою Маска с Цукербергом:

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