Тренер Уайлдера: Руис неплох, но он будет наглухо нокаутирован в бою с Деонтеем

Малик Скотт, тренер бывшего чемпиона мира в супертяжёлом весе, американца Деонтея Уайлдера, высказался о потенциальном выступлении подопечного против соотечественника Энди Руиса-младшего, с которым в настоящий момент ведутся переговоры.
«Не хочу говорить, в каком раунде всё закончится, это было бы слишком дерзко, но я скажу, что с Руисом произойдёт то, чего не происходило раньше: он будет наглухо нокаутирован. По нему попадали не столь серьёзные панчеры, которые не бьют так, как Деонтей. Руис падал, его шатало… Делает ли его это плохим бойцом? Нет, конечно», – сказал Скотт в интервью YouTube-каналу EsNews.
В своём последнем бою, состоявшемся в октябре, Уайлдер нокаутировал в первом раунде финского ветерана Роберта Хелениуса. Руис в сентябре победил единогласным решением кубинца Луиса Ортиса.
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