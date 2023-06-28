Топурия – о UFC 293 в Сиднее: я должен побеждать Волкановски где угодно

Испанский непобеждённый боец грузинского происхождения Илия Топурия, выступающий в полулёгкой весовой категории, выразил согласие провести бой с австралийцем Алексом Волкановски на домашнем для него UFC 293 в Сиднее.
«Нет никаких проблем. Если я считаю себя лучшим в мире, то должен побеждать его в Австралии, в Лас-Вегасе, в Майами, в Испании — вообще где угодно. Я побью его, место не имеет значения. Если ему понадобится больше времени, я готов подождать. Уже сказал, что один из моих лучших навыков – это терпение. Я молод, мне 26 лет, и я наслаждаюсь жизнью. Доволен всем, что у меня есть, так что могу подождать. У меня есть цель – стать чемпионом мира, и если мне придется ждать, то готов ждать всю жизнь»,– приводит слова Топурии MMAfighting.
Напомним, в минувшие выходные 26-летний Топурия одержал шестую победу в UFC, выиграв единогласным судейским решением у Джоша Эмметта и поднявшись на пятую строчку рейтинга полулегковесов организации. Объединительный бой между Алексом Волкановски и Яиром Родригесом возглавит турнир UFC 290 в Лас-Вегасе 8 июля. UFC 293 состоится в Сиднее 9 сентября.
- 28 июня 2023
-
19:23
-
19:05
-
18:51
-
18:03
-
17:43
-
17:00
-
16:27
-
15:10
-
14:20
-
13:48
-
13:14
-
12:24
-
12:03
-
11:26
-
11:06
-
10:35
-
09:52
-
09:31
-
09:21
-
00:54
-
00:19
- 27 июня 2023
-
23:50
-
23:28
-
22:50
-
22:28
-
22:16
-
21:29
-
20:33
-
20:18
-
19:50
-
19:37
-
18:57
-
18:37
-
17:54
-
17:36