Топурия – о UFC 293 в Сиднее: я должен побеждать Волкановски где угодно

Испанский непобеждённый боец грузинского происхождения Илия Топурия, выступающий в полулёгкой весовой категории, выразил согласие провести бой с австралийцем Алексом Волкановски на домашнем для него UFC 293 в Сиднее.

«Нет никаких проблем. Если я считаю себя лучшим в мире, то должен побеждать его в Австралии, в Лас-Вегасе, в Майами, в Испании — вообще где угодно. Я побью его, место не имеет значения. Если ему понадобится больше времени, я готов подождать. Уже сказал, что один из моих лучших навыков – это терпение. Я молод, мне 26 лет, и я наслаждаюсь жизнью. Доволен всем, что у меня есть, так что могу подождать. У меня есть цель – стать чемпионом мира, и если мне придется ждать, то готов ждать всю жизнь»,– приводит слова Топурии MMAfighting.

Напомним, в минувшие выходные 26-летний Топурия одержал шестую победу в UFC, выиграв единогласным судейским решением у Джоша Эмметта и поднявшись на пятую строчку рейтинга полулегковесов организации. Объединительный бой между Алексом Волкановски и Яиром Родригесом возглавит турнир UFC 290 в Лас-Вегасе 8 июля. UFC 293 состоится в Сиднее 9 сентября.