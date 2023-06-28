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Волкановски прояснил позицию по готовности дать титульный бой Топурии

Волкановски прояснил позицию по готовности дать титульный бой Топурии
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Австралийский боец смешанных единоборств, чемпион UFC в полулёгком весе Александр Волкановски высказался о готовности провести поединок с пятым номером рейтинга Илией Топурией.

«Я слышу, как многие называют различных потенциальных соперников для Топурии. Мой ответ: «Нет, не делайте этого». Просто дайте этого парня мне. Честно говоря, я не собираюсь говорить слишком много. Думаю, он хороший боец», — сказал Волкановски на канале ESPN MMA в YouTube.

Топурии 26 лет. Боец дебютировал в качестве профессионала в 2015 году и в октябре 2020-го провёл свой дебютный поединок в UFC. Всего в смешанных единоборствах на счету спортсмена 14 побед (шесть – в UFC) и ни одного поражения. В своём последнем бою в июне Топурия победил единогласным решением американца Джоша Эмметта.

Главные титульные бои 2023 года в UFC:

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