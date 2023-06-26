Реслинг — живее всех живых! UFC купила самую крутую лигу и отправит туда своих звёзд

В апреле свершилось событие, прогремевшее на весь мир. Крупнейшие спортивные организации, связанные с единоборствами, UFC (ММА) и WWE (реслинг), объединились в одну компанию. Называться она будет TKO Group, а её стоимость составит более $ 21 млрд. Масштабы сделки трудно переоценить, если принять во внимание, что реслинг-промоушен был словно запретный плод, который хотели купить крупнейшие игроки американского бизнеса, не привыкшие бросать деньги не ветер. Интерес к приобретению WWE приписывали Disney, Fox, Comcast и Amazon. Были хищники и поменьше. Но досталась реслинг-лига в итоге Endeavor Group, которой принадлежит промоушен UFC.

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Сделка буквально напрашивалась, и опытные боссы Endeavor своего не упустили. Выгода обещает быть действительно солидной. Выручка обеих спортивных организаций непрерывно росла с 2019 года солидными темпами — примерно на 10% в год. Армия фанатов у обеих лиг колоссальна. Так что в первую очередь, и это подчёркивали сами участники сделки, речь шла о синергии – то есть о повышении популярности, финансовых показателей и прочих составляющих за счёт друг друга. Как выразился исполнительный председатель WWE Винс МакМэн: «Все WrestleMania (премиальное ежегодное шоу WWE. – Прим. «Чемпионата»), вместе взятые, на самом деле не соответствуют масштабам того, что мы будем делать вместе».

А лигам и вправду есть чем друг друга дополнить. Немаловажную роль сейчас играют фанаты-женщины, и их у WWE, быть может, даже больше, чем у UFC. Всё-таки схватки в реслинге осуществляются по сценарию, и происходящее похоже на интересный сериал со знакомыми главными героями, в то время как в UFC проходят самые что ни на есть настоящие бои с кровью и даже порой переломами.

По данным Sky Sports, пять представительниц WWE входят в 15 самых популярных спортсменок в социальных сетях. А одна из главных звёзд лиги Ронда Роузи является кумиром для женщин во всём мире. Теперь же огромная армия представительниц прекрасного пола хочешь не хочешь, а обратит внимание и на UFC. А учитывая, что опыт кооперации у спортсменов реслинг-лиги и бойцовского промоушена немалый (та же Роузи, прежде чем присоединиться к WWE, выступала в UFC; или Брок Леснар – в его случае наоборот – сначала реслинг, потом UFC. — Прим.«Чемпионата» ), можно ожидать, что в скором времени такие переходы будут случаться регулярнее.

Предпосылкой тому может стать пост самого популярного бойца UFC Конора Макгрегора. В день слияния лиг ирландец в соцсетях показал фото с чемпионскими поясами ММА-промоушена и WWE, оставив подпись: «Это неизбежно». Почувствовал открывающиеся возможности и молодой проспект UFC Бо Никал. На вопрос о звезде WWE, с которой он хотел бы встретиться, Никал ответил следующее: «Я хочу их всех. Лёгкие деньги».

Интерес к реслингу уже проявила бывшая чемпионка UFC в женских легчайшем и полулёгком весах Аманда Нуньес, заявив о готовности попробовать что-то новое в случае получения хорошего контракта: «Если я получу предложение с хорошим контрактом, то почему нет? В ММА я добилась всего, чего хотела. Я двойной чемпион. Мне нужен был только один пояс, а у меня их два». Возможно, поклонники Нуньес, недавно объявившей о завершении карьеры в ММА, в скором времени смогут увидеть её на новом поприще.

Положительно, кажется, отреагировал даже видеоблогер Джейк Пол, то и дело критикующий президента UFC Дану Уайта (он, кстати, после слияния лиг сохранит свой пост в UFC) из-за заниженных, по его мнению, гонораров для бойцов. Правда, о гонорарах опять напомнил: «В слиянии UFC и WWE действительно есть смысл. Отличный путь к увеличению зарплаты бойцов».

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Да, Дана Уайт заявлял, что перекрёстных поединков ждать не стоит. Но единичные случаи с переходом бойцов между лигами для схватки-другой вполне могут происходить. Захочет Макгрегор в реслинг – кто его остановит? Да и вариант с местом продолжения карьеры для ветеранов UFC, как заметил российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский, тоже может иметь место: «Это очень мощная альтернатива, продолжение для бойцов, которые заканчивают карьеру. В России этого не хватает. Даже успешные остаются у разбитого корыта, нет пролонгации. А здесь уже шоу, где люди с именем могут выходить и на безопасных условиях радовать публику, получать за это награждение. Это очень правильный ход от UFC. И если Аманда Нуньес пойдёт туда, это будет здорово».

О сделке было объявлено совсем недавно, она даже не оформлена до конца, а интерес среди бойцов уже немалый. Что нас ждёт дальше, покажет время. Но в том, что руководство Endeavor Group знает, чего хочет, сомневаться не приходится. Так что вполне можно ожидать, что чего-то зрелищного и увлекательного в скором времени станет ещё больше.