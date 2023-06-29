Зеедорф: из меня получился бы лучший боец ММА, чем из Хабиба — футболист

Бывший голландский футболист Кларенс Зеедорф высказал мнение, что из него получился бы более качественный боец смешанных единоборств, чем из бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова – футболист.

«Многое зависит от мышления, скорости принятия решений, понимания соперника – в этом смысле мы очень похожи. Мы оба пытались предвидеть действия соперников: он в октагоне, а я на футбольном поле. Ему не нравилось пропускать удары, поэтому он всегда быстро думал и тут же действовал. Я бы старался избегать физических контактов. А чтобы их избегать, нужно быть в состоянии предвидеть, оставаться быстрым на ногах и быстро принимать решения. Но, вероятно, [лучшим] был бы я!» — приводит слова Зеедорфа Sporting News.

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