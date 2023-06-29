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Промоутер Фьюри: мы пытались устроить бой с Усиком трижды в этом году, но он не хотел

Промоутер Фьюри: мы пытались устроить бой с Усиком трижды в этом году, но он не хотел
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Фрэнк Уоррен, промоутер чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, заявил, что поединок его клиента с украинцем Александром Усиком не состоялся по вине последнего.

«Тайсон действительно хочет драться, и мы должны организовать ему бой. Мы должны что-то делать, потому что не можем просто ждать, пока сделают что-то другие. Мы пытались устроить бой с Усиком трижды в этом году. Но, вопреки всем сообщениям в социальных сетях, он этого не хотел. Если бы Усик хотел боя, он бы состоялся. Чего он желает, так это просто ждать. Он думает, что получит 70 миллионов долларов в Саудовской Аравии, и я это понимаю. Я прекрасно это понимаю. Но, пожалуйста, прекратите нести чушь, что бой не организован из-за Тайсона», — приводит слова Уоррена talkSPORT.

«Жадное брюхо». Усик вновь обратился к Фьюри:

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